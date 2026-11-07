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Mısır, Trablus'taki büyükelçiliğini 12 yıl sonra yeniden faaliyete geçirdi

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Mısır, Trablus'taki büyükelçiliğini 12 yıl sonra yeniden faaliyete geçirdi
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Mısır, 2014'te çatışmalar nedeniyle kapattığı Trablus Büyükelçiliğini 12 yıl sonra yeniden açtı. Açılışa katılan Dışişleri Bakanı Abdelatty, UMH Başbakanı Dibeybe ile ikili ilişkiler ve Mısırlı işçi ve şirketlerin Libya'nın yeniden imarındaki rolünü görüştü.

Mısır, 2014 yılında Libya'da şiddetlenen çatışmalar nedeniyle kapattığı büyükelçiliğini 12 yılın ardından yeniden açtı. Trablus'ta düzenlenen açılış törenine katılan Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya geldi.

Mısır, Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliğini 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin bugün düzenlenen törenle açıldığı bildirildi. Açılış törenine katılan Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, büyükelçilik binasının tarihi önemine dikkat çekerek, Mısır ile Libya arasındaki köklü insani ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

Abdelatty, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Abdelatty, Trablus'taki temasları kapsamında ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik, ticari, eğitim ve kültür alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik konular ile Mısırlı işçi ve şirketlerin Libya'nın yeniden imar çalışmalarında oynadığı rol ele alındı. Bakan Abdelatty, Mısır'ın Libya tarafının ülkede yaşayan Mısır vatandaşlarına daha fazla kolaylık sağlamasını beklediğini vurguladı. Abdelatty, bu kapsamda oturma izinlerinin uzatılması, birikmiş para cezalarının kaldırılması ve Libya'da eğitim gören Mısırlı öğrencilere ilave kolaylıklar sağlanmasını talep etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılması, karşılıklı ticaretin önündeki engellerin kaldırılması yoluyla çeşitli alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, Libya'daki altyapı geliştirme ve yeniden imar projelerinde iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı.

Libya doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Mısır, uzun yıllardır Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetimin arkasında yer alıyordu. Mısır, Trablus'taki büyükelçiliğini 2014 yılında Libya'da çatışmaların şiddetlenmesi ve yabancı diplomatik misyonların ülkeden ayrılması üzerine kapatmıştı. Bu süreçte ülkede Trablus ve doğu merkezli rakip siyasi ve askeri yapılar ortaya çıkmıştı.

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya UMH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor. Öte yandan Türkiye ile UMH arasında 2019'da iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarına ilişkin haklarını belirlemek amacıyla deniz yetki alanları anlaşması imzalanmış ve anlaşma Mısır ile Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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