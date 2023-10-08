Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail-Filistin gerilimini değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerilimi değerlendirdi. Liderler, bölgedeki gerilimin sivillerin hayatını ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "İsrail-Filistin arasındaki gerilimi" değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki gerilimin ele alındığı görüşmede liderler, siyasi seçeneğin kalmayacağı mevcut durumun sivillerin hayatını, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek şekilde kötüleşmesi tehlikesine dikkati çekti.

Sisi ve Abbas, mevcut gerilimin devam etmesi, güvenlik ve insani koşulların ciddi şekilde bozulmasından duydukları "derin endişeyi" dile getirdi.

Liderler ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanmasının, Filistin meselesinde uluslararası meşruiyetin şartlarına uygun, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektirdiğini vurguladı.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmelerinde İsrail-Filistin arasındaki gerilimi masaya yatırdı.

-Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.