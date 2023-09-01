Milliyetçi kanatta bir parti daha kuruluyor! Bu kez başrolde Yusuf Halaçoğlu var
2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde siyaset sahnesi hareketlenmeye başladı. Partiler aday çalışmalarını sürdürürken eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun milliyetçi çizgide yeni bir parti kurma hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere aylar kala siyasi parti liderleri çalışmalarını hızlandırırken, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin kuruluş süreçlerinde de bulunan eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu öne sürüldü.
ARKADAŞLARIYLA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Milliyetçi bir partinin daha doğmak üzere olduğunu belirten Gazeteci İsmail Saymaz, "Milliyetçi cenahta yine hareketler var. Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşları parti kurma hazırlığındalar. Yusuf Halaçoğlu'nun ki kendisi MHP'den ayrıldı, İYİ Parti'den ayrıldı, Zafer Partisi'nin de kuruluş sürecinde yer aldı diye biliyorum. Şimdi o bu üç partiden ayrılıp kendi partisini kuruyor. Yani siyaset biraz karışacak." dedi.
SEÇİMDE OĞAN'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMUŞTU
Aynı zamanda eski Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararınasitem dolu sözlerle tepki göstermişti. Halaçoğlu, "Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı" demişti.