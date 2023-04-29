Milli Yol Partisi Osmaniye Teşkilatı, İYİ Parti'ye destek verecek

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Fuat Arıkan, "Milli Yol Partisi kendisini saraya teslim etmeden etmeyen bir parti. O yüzden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak biz yola çıktık. İYİ Parti'ye destek verme konusunda büyüklerimizle bir karar aldık" dedi. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Milli Yol Partisi Osmaniye Teşkilatı, İYİ Parti'ye destek vereceklerini açıkladı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Fuat Arıkan, "Milli Yol Partisi kendisini saraya teslim etmeden etmeyen bir parti. O yüzden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak biz yola çıktık. İyi Parti'ye destek verme konusunda büyüklerimizle bir karar aldık" dedi. İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç ise "Bu birlik beraberliğin bir göstergesidir. 15 Mayıs sabahı doğacak güneşin ışığıdır, parıltısıdır bu" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Milli Yol Partisi Osmaniye Teşkilatı, İYİ Parti'ye destek vereceklerini açıkladı. Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Fuat Arıkan, şunları söyledi:

"BİR DURUŞ SERGİLEYELİM İSTEDİK"

"Büyüklerimizle bir karar aldık dedik bir duruş sergileyelim biz de. Bu memleketin durumu olsun, yaşantımız olsun, bunların düzelmesi için hep beraber bir arada daha mutlu, daha refah daha huzurlu yaşamak için biz buraya geldik. Başka bir sebep, Milli Yol Partisi neden kuruldu? Milli Yol Partisi kendisini saraya teslim etmeden etmeyen bir parti. O yüzden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak biz yola çıktık. Elimizden ne gelirse ne kadar desteğimiz olursa düşünerek benimsediğimiz, misyon olarak İYİ Parti'ye destek verme konusunda büyüklerimizle bir karar aldık."

"BU BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÖSTERGESİDİR"

Milli Yol Partisi'ne verdikleri destekten dolayı teşekkür eden İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç ise " Bu birlik beraberliğin bir göstergesidir. 15 Mayıs sabahı doğacak güneşin ışığıdır, parıltısıdır bu. İnşallah bundan sonra da el ele vererek omuz omuza 14 Mayıs'taki seçimleri hep birlikte kucaklayacağız ve yepyeni bir güne uyanacağız 15 Mayıs sabahı" dedi.

"VERMİŞ OLDUĞUNUZ DESTEĞE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İYİ Parti Osmaniye Milletvekili Adayı Elif Loğoğlu ise şunları söyledi:

"Sizlerin bugün bize vermiş olduğu destek Kurtuluş Savaşı'nda kağnısıyla savaşa, mermi taşıyan Elifçiğin yaptığı hizmetle eş değerdir. Bu destek bizim için, Cumhuriyet'in kurulduğu yılda her neyse aynı şeyi ifade etmekte ve bana da yüklediğiniz misyonla, Çukurova'nın Asena'sı misyonuyla buradan aldığım hızla inşallah 15 Mayıs'ta vekil seçilirsem yapacağım her bir hizmetin bir ayağı, bir noktası, bir virgülü siz olacaksınız. Vermiş olduğunuz misyona, vermiş olduğunuz desteği Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız."