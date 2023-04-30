Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, ittifak teklifini reddetti

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhur İttifakı'nın kendilerinden seçimde destek istediklerini ve bunun için de 1 milletvekilliği verdiklerini belirterek, "Dün istifa ettiğim partide milleti satan, arkadaşlarını satan, partisini 1 milletvekilliğine satan adamı kınarken kendim 1 milletvekilliği için partimi seçime sokmayacakmışım, gidip başka partinin ismiyle seçime girip milletvekili olacakmışım. Kabul etmedim, reddettim" dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhur İttifakı'nın kendilerinden seçimde destek istediklerini ve bunun için de 1 milletvekilliği verdiklerini belirterek, "Dün istifa ettiğim partide milleti satan, arkadaşlarını satan, partisini 1 milletvekilliğine satan adamı kınarken kendim 1 milletvekilliği için partimi seçime sokmayacakmışım, gidip başka partinin ismiyle seçime girip milletvekili olacakmışım. Kabul etmedim, reddettim" dedi.

Milli Yol partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, milletvekili adaylarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta Şeyhadil ve Doğukent Mahalleleri'nde çadırlarda kalan depremzedeleri ve muhtarlıkları ziyaret etti. Çayır daha sonra doğup büyüdüğü köy olan Abbaslar Mahallesi'ne geçti. Burada bir konuşma yapan Remzi Çayır, seçimlere herhangi bir ittifak çatı altında girmediklerini ve hiçbir ittifakı desteklemediklerini söyledi. "Sizden kendi evladınıza sahip çıkmasını istiyorum, kimse sizi kınamaz. Cumhurbaşkanının da istediğinize verin" diyen Çayır, cumhur ve millet ittifakı ile yapılan görüşmelere de değindi. Çayır, şöyle devam etti:

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır daha sonra beraberindekilerle Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ne geçerek esnafı ziyaret etti.