Milli Yol Partisi lideri Çayır: Türkiye orta sınıfını kaybetti

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Çayır, Türkiye'nin ekonomik olarak orta sınıf kesimini kaybettiğini söyledi. Bunu siyaseten söylemediğini ifade eden Çayır, "Türkiye ne yazık ki orta sınıfını kaydetti. Aradaki uçurum gittikçe açılmaktadır. Bu gerçeği değiştiremezsek bir gün ahval ve çözüm zorlaşacak. Şimdi 22 Haziran'ı iyi gözlemleyin. Buradan kamuoyuna sesleniyorum. 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyenler kaybetmiştir. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 20-25-30'lara çekecek. Belki bir anda çekmeyecek ama tedricen aşamalı bir şekilde peyderpey bunu yüzde 30'lara doğru çekecek. Yani faizi yükseltecek, parası olanın daha çok kazandığı bir sistem yaşamaya devam edecek. Sadece 1 Ocak'tan günümüze kadar dolar yüzde 20 değerlenmiş ve gittikçe de bu oran yükselecek. Muhtemelen 500 TL'lik banknot basılacak. Basılmazsa çuvallarla maaş ödemesi gerçekleştirirsiniz. Bu halden kurtulmanın tek yolu iktidarı ve muhalefeti ile artık rasyonel düşünmek, memleketi düşünmek, insanı düşünmek, bu toprağı düşünmek. İktidarında, muhalefetin de tek bir kaygısı vardı seçimde bir şekilde seçilmek. Hakikatin sözcülüğünü, doğruyu söylemeye, doğruları hakikatleri ifade etmeye, sonucu isterse sıfır oy olsa bile doğruyu söyleyeme devam edeceğiz" diye konuştu.

'MİLLİ YOL PARTİSİ SÜRELİ SİYASETİ SAVUNDU'

Çayır, muhalefetin seçimlerden sonra hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyerek, "En azından Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiden dönüp olup biteni kabullenmek ve gerçeklerle millete anlatmak düşerdi. Ben gerçekten üzüldüm. Ana muhalefetin başı çeşitli zamanlarda yarım kalsa da bir şeyler söylemişti. Halbuki yıllarca kaybeden insanların yerini terk etmesi demokrasinin de siyasi parti olmanın da insanlığın da gereğidir. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir gelenek yok. Herkes durduğu yerde hep durmak, ölüme kadar durmak istiyor. Bunun adı siyaset değil. İktidarı da muhalefeti de saltanattır. Bu saltanata gerek yok. Milli Yol Partisi süreli siyaseti savundu. Onu da anlatamadık. 'Artık siyaset süreli hale gelmeli, tanımlı hale gelmeli, görev tanım ve süresinin belli olduğu bir yapıya kavuşmalıdır' dedik. Hatta partiler demokrasi ile buluşmalı dedik. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Seçime giren veya girmeyen kurulmuş tüm siyasi partilerin demokrasiye, hukuka ve insanca bir yapıya ihtiyacı var. Bu yapıla kurulmadığı müddetçe bir şeyleri başarma şansımız yoktur" dedi.