Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 1'inci Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde başarılı olmak gerektiğini belirtti. Çayır, partisinin potansiyelinin olduğunu ve şu anda kazanma ihtimali olan 10-15 ilçe olduğunu söyledi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Şu an bile 10-15 ilçede kazanma ihtimali olan arkadaşımız var" dedi.

Milli Yol Partisi'nin 1'inci Olağanüstü Büyük Kurultayı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Remzi Çayır, partililere seslendi. BBP Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber MHP'den ayrılırken kendilerini eleştirenlerin ne kadar yanıldığının zaman içerisinde ortaya çıktığını kaydeden Çayır, "Bu hareket, siz, bir itirazın sesi ve adresisiniz. Siz, bir karşı duruşun ve itirazın sesisiniz. Siz, 130 yıllık birbirine benzeyen, birbirinin kopyası iktidarlara duruşun kendisisiniz. Siz, 130 yıllık adaletsizliğin, 130 yıllık keyfiliğin, 130 yıllık liyakatsizliğin, 130 yıllık nemelazımcılığın karşısında dik duranların ta kendisisiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir kısır döngü içinde olduğunu söyleyen Çayır, "2023'te ülke uçup gidecekti. İnsanlar zenginleşecek, özgürlük alanları genişleyecek, adalet herkes için sağlanacaktı. İşi ehline vereceklerdi. Daha güzel, kalkınmış bir Türkiye'den söz etmişlerdi. Nereye geldik? Adaletsizlik çukurundayız, liyakatsizlik çukurundayız. Kalkınma yok, millet bir gün öncesini arar vaziyettedir. Hiçbir yatırımcı bir gün sonrasını görmemektedir" diye konuştu.

'MİLLETİN BU SESE İHTİYACI VAR'

Siyasetlerinde yalan olmadığını, samimiyet ve şeffaflık olduğunu aktaran Çayır, "Bu uğurda önümüze ne gelirse başımız, gözümüz üzerinedir. Hiç sıkıntı yok. Bazıları diyor ki 'Korkmuyor musunuz?' Ben başımı ipten kopararak geldim, deneyimliyim. Bazılarının bir eli yağda bir eli balda olduğu dönemlerde bizler hücrede ölümü bekledik. Bunun için biz, bu kadrolar doğruyu söylemekle, düz yürümekle, dik yürümekle asla ve asla korkmazlar, yeisse düşmezler, korkmayacağız. İşte bu sebeple milletin bu siyasete ihtiyacı var, üretim ekonomisine ihtiyacı var. Milletin adaletli bir dünyaya ihtiyacı var. Ayırmadan kayırmadan işi, aşı olan bireylere ihtiyacı var" dedi.

'BU SESİ YALNIZ BIRAKMAYIN'

Çayır, donanımlı insanların yurt dışına gittiği donanımsız göçmenlerin de yurda alındığını belirterek "Bu anlayışı bir an önce sonlandırmalıyız. Bize çok iş düşüyor. Eğer inanıyorsanız, eğer harfiyen kabul ediyorsanız artık gereğini yapmak zorundayız. Yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Bu potansiyel var bizde, ben gördüm. Şu an bile 10-15 ilçede 'ben varım' diyen, kazanma ihtimali olan arkadaşlarımız var. Bu sayıyı çoğaltarak tüm Türkiye'ye yayarsak ve gerçekten değişimi dönüşümü millete anlatabilirsek; Türkiye yeni bir soluk, yeni bir yolla tanışacak. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmaz. Değiştireceğiz, yeni bir yol açacağız milletin önüne. Türk milletine sesleniyorum. Bu sesi yalnız bırakmayın, bu hareketi yalnız bırakmayın. Bu hareket milletin vicdan hareketidir" diye konuştu.

'EYLÜLDEN İTİBAREN SAHALARA ÇIKACAĞIZ'

Yeni dönem için çalışmaya başlayacaklarını vurgulayan Çayır, "Yeni dönemde göreceksiniz, kurumsallığı da getireceğiz. Sadece sizi değil milleti de harekete geçireceğiz. Hakikatin sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Milleti uyandıracağız. Size bir yol çiziyorum; bu yol nizamı alem yoludur, bu yol fakir fukaranın, sesi çıkmayanın yoludur. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Eylülden itibaren sahalara çıkacağız. Haklısınız, haklıdan daha güçlü kim olabilir? Haklıdan daha güçlü kimse yok. Hiçbir yerinizde kir yok, pas yok, kulluk yok" ifadelerini kullandı.

Kurultayda, delegelerin kullandığı 217 oyun tamamını alan Çayır, yeniden genel başkan seçildi. (DHA)