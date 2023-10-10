Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı, ilçe kaymakam ve belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı, ilçe kaymakam ve belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer aldı.