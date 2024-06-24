Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. - ANKARA