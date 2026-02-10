Bakan Güler, Kilis'te birlikleri denetledi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kilis'e gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.