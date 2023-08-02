Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs ve Akdeniz için barış ve iş birliği çabalarını sürdürecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesini desteklediklerini ve milli menfaatlerden taviz vermeyeceklerini belirtti. Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bakan Güler, Kıbrıs meselesinin çözülmesi ve Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması için güçlü bir irade gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ; barış, istikrar ve iş birliğinin hakim olduğu bir Kıbrıs ve Akdeniz için gayretlerini sürdüreceklerini belirterek, Son dönemde komşumuz Yunanistan ile aramızdaki olumlu günlerin sürdürülmesi, çözüme yönelik iradeye ulaşılması açısından önemlidir. Ancak, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimiz de bilinmelidir dedi.

Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin 452'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunun 65'inci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 47'inci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanan '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı?, Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

'KIBRIS, BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR'

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türklerinin adada maruz kaldığı baskı ve katliamların, onların haklı mücadelesini sekteye uğratamadığını; aksine istiklal ve istikbaline sahip çıkma azim ve kararlılığının daha da arttığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaşanan bu süreçte Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu hatırlatan Güler,

'Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs meselesini, Kıbrıs Türkünün meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu konuda bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Temennimiz, adada Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelen tek taraflı adımlardan kaçınılması, tarihi ve mevcut gerçeklerin doğru tanımlanması, bölgede gerilimi artırmaya yönelik eylem ve söylemlerden uzak durulması, yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edilen Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde barışçıl, eşit ve adil çözülmesine yönelik güçlü bir iradenin gösterilmesidir' diye konuştu.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için çağrısını yineleyen Güler; barış, istikrar ve iş birliğinin hakim olduğu bir Kıbrıs ve Akdeniz için gayretlerini sürdüreceklerini belirterek, 'Bu konuda son dönemde komşumuz Yunanistan ile aramızdaki olumlu günleri sürdürülmesi, çözüme yönelik iradeye ulaşılması açısından önemlidir. Ancak, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimiz de bilinmelidir. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenli, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek, hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için kararlılığımız tamdır' ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KKTC ordusuna her türlü desteği vermeye devam ettiğini belirten Güler, 'İcra ettiğimiz ortak tatbikatlar, Kıbrıslı askeri personele verilen eğitim desteği ve savunma sektöründe atılan adımlar, askeri alandaki iş birliğimizin en güzel örnekleridir. Bu iş birliği, bundan sonra da artarak devam edecektir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, adadaki barış ve güvenliğin teminatıdır' dedi.

Bakan Güler sözlerinin sonunda Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde emeği geçen devlet büyüklerini, komutanları, şehitleri ve gazileri andı. Konuşmaların ardından yıl dönümü pastası kesildi, Bakan Güler, vefat eden emekli Albay İlhan Salman adına hazırlanan Milli Mücadele Madalyasını oğlu Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman'a verdi. (DHA)