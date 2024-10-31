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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da temaslarda bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Doha'daki temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah tarafından askeri törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Bakan Güler, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra bakanlara heyetler tanıtıldı. Karşılama töreninin ardından Bakan Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Attiyah ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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