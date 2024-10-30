Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Doha Büyükelçiliğini ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi. Bakan Yaşar Güler, Katar'da ilk olarak Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - DOHA