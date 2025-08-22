Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.