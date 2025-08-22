Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularını ele aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Transferde müjdeyi verdi: Galatasaray ile anlaştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.