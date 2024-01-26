Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da Hudut Alay Komutanlığını İnceledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Hatay'a giderek valilik ziyaretinin ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığına geçti. Burada inceleme ve denetleme yaparak güvenlik birimlerinin çalışmalarını değerlendirdi.
İNCELEME VE DENETLEMEDE BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Hatay'da valilik ziyaretinin ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemede bulundu.