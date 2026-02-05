Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

