Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldi. Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un davetlisi olarak Berlin'de resmi görüşmeler yapacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak Almanya'ya geldi. Bakan Yaşar Güler, Berlin'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Almanya Savunma Bakanlığı Politika Direktör Yardımcısı Tümgeneral Stephan Schulz, Berlin Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Albay Gediz Gedizgil ile Berlin Deniz Ataşesi Kurmay Albay Görkem Uçlu tarafından karşılandı. - BERLİN

