Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Lisa Franchetti ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti'yi kabul etti. Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı" denildi.