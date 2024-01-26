Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'da valilik ziyaretinin ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'da valilik ziyaretinin ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. - HATAY