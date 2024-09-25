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Milli Savunma Bakanı Güler, Sınır Ötelerine Video Konferansla Bağlandı

Milli Savunma Bakanı Güler, Sınır Ötelerine Video Konferansla Bağlandı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu ve sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı. Toplantıda terörle mücadele ve gelecekteki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Toplantıda Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Konferans İnceleme Piyade Şırnak

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