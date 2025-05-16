Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı ve basın kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Ardından Bakanlar Güler ve Al Sani, Bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. İkili daha sonra basın kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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