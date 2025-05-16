Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Ardından Bakanlar Güler ve Al Sani, Bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. İkili daha sonra basın kapalı toplantı gerçekleştirdi.