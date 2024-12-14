Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi. - ANKARA