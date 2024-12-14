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Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Savunma Bakanı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile bir araya geldi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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