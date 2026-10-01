Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'daki tatbikatta 'Hazır ol cenge' mesajı verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere yaptığı hitabında, Atalarımız ne demiş: 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge'. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere hitap etti.

Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile tatbikatı izleyen Bakan Yaşar Güler, "Sayın Bakanlar, Değerli Kardeşlerim, bugün sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı kardeşlerimizin hem planlaması hem de icrasında mükemmel bir tatbikatı başarıyla bitirdiğini ifade etmek istiyorum. Ben öncelikle bütün tatbikata katılan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Atalarımız ne demiş: 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge'. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız. Ben bir kez daha hem planlamayı yapan kardeşlerimi hem de bugün başarıyla tatbikatımızı icra eden karacılar, denizciler, havacılar ve Komuta Kademelerini hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı