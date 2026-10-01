Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'daki tatbikatta 'Hazır ol cenge' mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda askerlere hitap etti. Güler, bölgedeki durumları göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka şanslarının olmadığını, en iyi şekilde hazırlanıp sulh içinde yaşayacaklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere yaptığı hitabında, Atalarımız ne demiş: 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge'. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında askerlere hitap etti.

Beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile tatbikatı izleyen Bakan Yaşar Güler, "Sayın Bakanlar, Değerli Kardeşlerim, bugün sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı kardeşlerimizin hem planlaması hem de icrasında mükemmel bir tatbikatı başarıyla bitirdiğini ifade etmek istiyorum. Ben öncelikle bütün tatbikata katılan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Atalarımız ne demiş: 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge'. Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız. Ben bir kez daha hem planlamayı yapan kardeşlerimi hem de bugün başarıyla tatbikatımızı icra eden karacılar, denizciler, havacılar ve Komuta Kademelerini hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

Nilperi Şahinkaya uyuşturucu test sonucunu açıkladı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş
Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Rize'de TAYFUN sesi! Füze havalimanından böyle ateşlendi