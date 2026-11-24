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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde görevli öğretmen personel ile bir araya geldi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığımız bünyesinde görevli öğretmen personelimizle bir araya geldi. MSB Personel Genel Müdürü Cüneyt Epcim'in de yer aldığı kabulde Bakan Yaşar Güler öğretmen personelimizin bu özel gününü kutladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı