Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı

MİLLİ Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, "Bizim yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı. Fakat bazıları bu yaptığımız operasyonları sanki Kürt kardeşlerimize yapıyormuş gibi fitne ve fesat soktular. Bu yalandır, iftiradır, alçaklıktır. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir zaman bir problemimiz olmadı" dedi.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar ve TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen '60 yıllık Hayalimiz Efsanenin Doğuşu TOGG' seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Dünyada birçok devlet Türkiye'den çok şey bekliyor. Bugüne kadar da biz onlarla ilişkilerimizi gayet güzel götürdük. Onların haklı davalarının da arkasında olduk. Olmaya devam ediyoruz. Libyalı kardeşlerimiz var. Azerbaycan Türk'ü var. Orta Asya'dan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla sadece kendimiz için değil başta Kıbrıs olmak üzere tüm dost, müttefik kardeşlerimiz için ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışmamız lazım. Bizim sorumluluklarımız var" diye konuştu.