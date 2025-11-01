Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Taşkent Türk Okulu'nu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Taşkent Türk Okulu'nu Ziyaret Etti
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'da Taşkent Türk Okulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çekti ve öğretmenler için bir doğum günü sürprizi yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Taşkent Türk Okulu'nu ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinden başkent Taşkent'e geçerek okul ziyareti yaptı. Bakan Tekin, bünyesinde ortaokul ve lise barındıran Taşkent Türk Okulu'na gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, ardından bir araya geldiği öğretmenlerin taleplerini dinledi. Okulda görev yapan öğretmenler, hem ebeveyn hem de öğretmen olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için Bakan Tekin'e teşekkür ettiklerini belirtirken Tekin de okuldaki eğitimin beceriye dönüşmesi için bu modelin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Bakan Tekin, "Dünyadaki gelişmelere, değişime ayak uydurmamız gerekiyordu. Diğer yandan ülkemizin milli birlik ve berberliğini koruyacak bir nesil yetiştirmek, çağa ayak uydurarak adımlarımızı atmak durumundayız. Hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden yani sahadan bu dönüşleri almak, attığımızın adımların doğruluğunun teyidi adına bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. Öğretmenler ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı arasında bugün imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılacak yeni okul binası için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Öğretmene doğum günü sürprizi

Bakan Tekin, Filiz Eren isimli öğretmene doğum günü sürprizi de yaptı. Eren'e kalem hediye eden ve çiçek veren Tekin, huzurlu, sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu. Öğretmen Filiz Eren de kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyerek doğum günü kutlaması için Bakan Tekin'e teşekkür etti. Tekin, programın sonunda öğretmenlerle okul binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğretmenler, Bakan Tekin'e ceviz ağacından, el yapımı, işlemeli bir plaket hediye etti.

Ziyaret programında Bakan Tekin'e, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney eşlik etti. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
