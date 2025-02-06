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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Osmaniye'de Deprem Şehitlerini Andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Osmaniye'de Deprem Şehitlerini Andı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Osmaniye Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayatını kaybedenler için dua etti ve depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'deki Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Osmaniye Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Kur'an-ı Kerim ve İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua okunan törende, alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte "Amin" dedi. Mezarlıkta düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşanırken, depremzede vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Tekin, onların acılarını paylaştı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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