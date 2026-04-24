Milli Eğitim Bakanı Tekin okullarda alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından okullarda alınacak önlemlere ilişkin, "Dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz. Anne-babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkanı oluşturacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından okullarda alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte bir dizi önlemleri yürürlüğe koyacaklarını ifade eden Tekin, ilgili birimlerle beraber okullarda siber devriye faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirtti. Bakan Tekin, bunun yanı sıra çocukları hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerini güçlendireceklerini ifade etti. Tekin ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmalar sonucu okullarda dedektör ve x-ray cihazına kadar birçok konuda önlem alacaklarını ve güvenliği en üst noktaya çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin süreci devletin ilgili tüm kurumlarıyla yakından takip ettiklerini belirten Bakan Tekin, "Kabine Toplantısı'nda ilgili tüm bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık. Bir kısmı mevcut uygulamalarımızı güçlendiren, bir kısmı da sahada ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veren bu çalışmaların ilk etabını şimdi kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz. İkinci olarak, bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini Bakanlık yönetim sistemimizle bütünleştirerek, yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız. Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz" diye konuştu.

Alınacak tedbirler kapsamında 2 sene önce başlatılan 'Veli Randevu Sistemi'ni daha geniş ve kapsamlı hale getireceklerini dile getiren Bakan Tekin, "Üçüncü olarak, aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız 'Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin edeceğiz. Dördüncü olarak, dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz. Anne-babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkanı oluşturacağız. Beşinci olarak, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri ile öğretmenin öğrenciyle daha yakından ilişki kuracağını vurgulayan Bakan Tekin, "Altıncı olarak, öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek halihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz 'Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Proje'mizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Çocuğun iç dünyasını dikkate alan yaklaşımlarla netice alacağımızı biliyoruz. Bu sebeple koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz. Yedinci olarak, riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hale getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz" dedi.

Alınacak tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı ile ortak bir şekilde bazı okullarda devriye araçlarının yer almasını sağlayacaklarının altını çizen Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güncel bir biçimde tamamlanan tüm tedbirlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Onun dışında Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda 6 aylık uzun vade tedbirlerimizle ilgili bakanlıklar ve yasama organıyla beraber süreci ele alacağız. Çünkü bunların bir kısmı, başka bakanlıkların da olayın içerisine dahil olmasını gerektiriyor. Bir kısmı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin katkısıyla, onların desteğiyle çıkaracağımız yasal düzenlemelerle mümkün olabilecek. Dolayısıyla bunların hepsini güncel bir biçimde kamuoyuyla paylaşacağız. Bazı okullarımızda belli aralıklarla devriye araçlarının çalışması gibi etkinlikleri biz zaten sürekli planlıyorduk. Bu rutinin dışında ihtiyaca göre yine aynı şekilde valilerimizle ve kaymakamlarımızla bu toplantıları daha sık yapıp, teklifleri farklılaştıran lokal özelliklere göre adımlar atacağız. Şimdi İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız tedbirler şu şekilde yürüyecek. Biz okullarımızda hangi tür tedbir alacağımıza ve bu tedbirin ihtiyaç duyduğu fiziki yatırım neyse okulun inşa sürecinden tutun, okuldaki dedektör ve x-ray cihazlarına kadar okulların fiziki özelliklerine göre tedbirleri tekrar masaya yatırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı