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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir'de yaptığı ziyarette, halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu. Ziyaret, 37. Ahilik Haftası kutlamalarının ardından gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrine ziyarette bulundu.

Tekin, 37. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış töreni için geldiği Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Ziyaretin ardından Kırşehir Valiliğine geçip Vali Murat Sefa Demiryürek ile bir araya gelen Tekin, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle buluştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı milletvekillerinin de katıldığı programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Politika

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