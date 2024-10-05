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Milli Eğitim Bakanı Tekin Kayseri'de Eğitim Etkinliğine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin Kayseri'de Eğitim Etkinliğine Katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de tarihi Kayseri Lisesi'nde öğretmenler odası buluşmasına katılarak engelli öğretmen atamalarına dair talepleri dinledi. Ayrıca, Melikgazi Belediyesi'nin inşaatını sürdürdüğü Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'de "Öğretmenler Odası" buluşması etkinliğine katıldı.

Tarihi Kayseri Lisesi'ne gelen Tekin'e öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Tekin, bir gazetecinin Kayseri Lisesi'ndeki buluşmayı sorması üzerine, tarihi atmosferi olan köklü okulları sevdiğini dile getirdi.

Engelli öğretmen atamasını bekleyen öğretmenler de Tekin'e taleplerini iletti.

Lisenin bahçesindeki etkinlik, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan Tekin, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, "Türkiye'nin ilk uçak fabrikası alanında yapımı süren Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunduk, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Bir eğitim şehri olan Kayseri'nin havacılık alanında gelişmesine gelecekte önemli katkılar sunacak olan okulumuz, ilimizi bu alanda önemli merkezlerden biri haline getirecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'e Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Havacılık kayseri İnşaat Uzay

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