Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

Gençlerle buluşan Erdoğan'dan çok sert "sokak terörü" mesajı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eyleme katılan arkadaşlarımıza adli ve idari işlemleri başlatacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katılan sendikalar ve eğitimciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağını söyledi.

Bursa'da birtakım ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINA KATILAN ÖĞRETMENLERE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Bakan Tekin, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katılan sendikalar ve eğitimciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağını söyledi.

"OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİMİN AKSATILMASINDAN RAHATSIZIM"

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Eğitimci olarak mevzuya bakmanın yanı sıra, üniversite de yıllarca anayasa hukuku siyaset bilimi dersi anlattım. Mevzuya, temel hak ve hürriyetler açısından da bakmak gerekiyor. Bir eğitimci olarak okullarımızda eğitim öğretimin aksatılmasından rahatsızım. Bunu durdurmak için yani eğitim öğretimin aksamadan devam etmesini temin etmek için her türlü tedbiri alacağımızı da açıkladık.

Milli Eğitim Bakanı: İmamoğlu Protestolarına Katılan Eğitimcilere İşlem Başlatılacak

"BİR TEMEL HAKKIN KULLANIMININ ANA KITASI BİR BAŞKASININ HAKKININ ENGELLENMEMESİDİR"

İnsan hakları teorisi açısından baktığımızda da temel hakla hürriyetlerle ilgili bütün uluslararası literatürü kabul ettiği skala ve değerlendirme kriterleri vardır. Bütün insanların vazgeçilmez devredilemez temel hak ve hürriyetleri vardır. Hayat hakkını ve vücut bütünlüğünün korunma hakkı devredilemez. Bu türden haklar vardır. Kişinin kişiliğine sık sıkıya bağlı haklarıdır. Eğitim öğretim de bu anlamda anayasamızda güvence altına alınmış bir haktır. Yine uluslararası literatürde üzerine basa basa tekrarlamamız gereken bir şey var. Bir temel hakkın kullanımının ana kıtası bir başkasının hakkının engellenmemesidir. Bir başkasının temel hakkı elinden alınmamasıdır. Dolayısıyla sendikal hürriyetlerde anayasamızda ve ilgili mevzuatta güvence altına almıştır. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanabilir. Kullanmalılardır. Devlet de bu hakları güvence altına almak durumundadır. Ben de bir akademisyen olarak Milli Eğitim Bakanı olarak sendikal özgürlükleri kullanmasını garanti altına almakla mükellefim.

"HİÇ KİMSE, 'SENDİKAL HÜRRİYETİMİ KULLANIYORUM. O YÜZDEN BUGÜN OKULA GELMEYECEĞİM' DİYEMEZ"

Ancak benim yapmam gereken başka bir şey daha var. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanırken, başka birisinin temel hak hürriyetini elinden almaması gerekir. Bunu temin etmekte benim görevimdir. Dolayısıyla bana hiç kimse, 'Sendikal hürriyetimi kullanıyorum. O yüzden bugün okula gelmeyeceğim. Vatandaşların çocukları da ne yaparsa yapsınlar. Başına ne gelirse gelsin' diyemez. Bunu diyen kişi, temel hak ve hürriyeti kullandığını iddia ediyorsa yanılıyor. Bu bir başkasının temel hakkı hürriyetinin elinden alınmasıdır. Bir anayasal suçtur. Kanunlara aykırı bir davranıştır. Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak bizi emanet eden çocuklarımızın en temel haklarından bir tanesi olan eğitim hakkının sağlık şeklinde kendilerine verilmesini temin etmekte mükellef bir görevliyim.

Milli Eğitim Bakanı: İmamoğlu Protestolarına Katılan Eğitimcilere İşlem Başlatılacak

"EYLEME KATILAN ARKADAŞLARIMIZA GEREKLİ ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının kullanılmasını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa bunu kendilerine yönelecek yaptırımları da katlanmakla da mükelleftir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu eylemlere katılan arkadaşlarımıza, gerekli adli ve idari mekanizmaları işleterek hukuki sınırlarımız içerisinde gerekli yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eyleme katılan arkadaşlarımıza adli ve idari işlemleri başlatacağız
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSefs:

VAYBE İMAMOĞLU SEN NEYMİŞSİN HERKESE KORKU SALMİSSİN...

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

kuduz gibisiniz.gösteri demokratik haktır milleti isirmayi bırakın

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlex:

Sen sus, o sussun, bu sussun, peki kim konuşsun. Bir gün adalet size de lazım olacak o kadar hukuksuzluğunuza kötülüğümüze rağmen biz size bile acıyıp hakkınızı savunacağız. Adil bir şekilde yargılanın diye.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Egitimi fasa fiso derslerle cokertenlerede bakin siz egitimin aksamasindan rahatsizmış

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

sebep? protesto anayasal bir haktır kimi neyle tehdit ediyorsunuz? herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelimk:

diyor ki mesai içinde dersine gir. eylem var diye derslere girmiyor başkalarını mağdur ediyor. bu anayasal hak değil.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Adaletsiz devletete adam adaleten konuşuyor. Bunlar böyle devam ederse, halkı kızdırırsa, ortalık karışır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

hHafta sonu mesai bitimi nereye gidiyorsa gitsin mesai saati içinde okulda olup eğitime devam etmeli. saçma sapan yorumlar o suscakmis bu susavakmis susmasın kardsim görevini yapsın ondan sonra ne yaprsa yapsın. inanın sizden korkan da cekinende yok siz zaten kendi kendinizi yer bitirsiniz. korkmayın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Zaten doğru düzgün birşey yaptığın yok. Bari işin bokunu çıkarma. İnsanlar protesto hakkını kullanirken oraya öğretmen, işci , çöpçü sıfatı ile gitmedi. Vatandaş olarak gitti...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title