Milletvekillerinin TBMM kayıt işlemleri sürüyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede, CHP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammet Adak, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, DSP Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın. AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, CHP Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, MHP İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, YSP Muş Milletvekili Sümeyye Boz, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Malatya Milletvkeili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ve CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer kayıtlarını bugün yaptırdı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sulh ve sükut içinde çok güzel bir seçim geçirdik. Kayda değer bir olay olmadı. Dün demokrasi bayramıydı. Bu işin kaybedeni yoktur bana göre. Türk milleti kazanmıştır. İnşallah 10 ay sonra da mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı bu başarısını devam ettirecektir" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ise basın mensuplarına Ereğli'nin tanıtımında önemli olduğunu söylediği Zonguldak çileği ikram etti.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ise annesi, babası, eşi, çocukları ve torunları ile kayıt yaptırmaya geldi. Aşıla'nın milletvekilliği rozetini torunu Melek Yaz taktı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklamasında seçim sürecinin eşit olmayan şartlarda yapıldığını savunarak, "Tekrar mecliste görevimizi sürdüreceğiz. Mecliste bulunduğumuz süre içinde işçi, çiftçi, engelli, emekli, esnaf her kesimin sorunlarını gündeme getiriyorum. Bundan sonra da devam edeceğim. Devletin tüm imkanlarının bir siyasi parti tarafından kullanıldığı, şansların eşit olmadığı ve buna rağmen milletvekili olarak tekrar meclise geldiğimiz süreçte bu seçim sisteminin önümüzdeki süreçte bu şekilde olmasını istemem. Öncelikle yurt dışı oylara bir şekilde getirmek lazım. Çünkü Türkiye'de doğmamış, Türkiye'de yaşamamış, aldığı konut üzerinden vatandaşlık almış kişi burada yaşayanların yaşam şartlarından bir haber. Böylesine kullanılan oylar da sonuçları etkiliyor. Bir düzenleme getirilmesi lazım. Çünkü sandığa halkın gerçek anlamda yaşadıkları sorunlarla ilgili neticeler yansımadı" dedi.

Kayıt yaptırmaya eşi Egemen Taş ve kızları Selinay ve Alsu ile gelen İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimiz için hayırlı olsun, Türkiye için hayırlı olsun. Gayet güzel bir seçim dönemi geçirdik. Şahsım adına çok duygusal, maneviyatı çok yüksek bir seçim çalışması ve kampanyası geçirdim. O yüzden Adana halkına buradan çok teşekkür ediyorum. Mecliste başta Adana için sonra da Türkiye için çok güzel çalışmalar yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

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