Milletvekili Tutdere GAP ovalarının sulanmasını istedi

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, GAP'ın ovalarını suyla buluşturulmasını istedi.

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında tarımdaki gerilemeye dikkat çeken Milletvekili Tutdere, iktidarın yanlış tarım politikaları yüzünden yerli tarımın ve çiftçilerin bitme noktasına geldiğine vurgu yaptı. Milletvekili Tutdere, "Yeni atanan tarım bakanının açıklamalarına baktığımızda rotayı Afrika'ya çevirdiğini görmekteyiz. Yerli tarımı ve çiftçiyi bitiren iktidarın yanlış politikaları yüzünden, 2002 yılında 26,1 milyon hektar olan ekim alanı 2021 yılında 23,1 milyon hektara gerilemiştir, tarımdaki istihdam yüzde 17,1'e gerilemiştir, çiftçi sayısı 12 yılda yüzde 48 azalmıştır. İktidar ile Tarım ve Orman Bakanına açıkça çağrı yapıyoruz. Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP illerinde bulunan ovaları, tarım alanlarını suyla buluşturun. GAP'ta tam 1 milyon 629 bin hektar arazi su bekliyor. Bu toprakları suyla buluşturun. Türkiye Afrika'yı da beslesin, dünyayı da beslesin diyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika