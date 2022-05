Milletvekili Tufenkci'den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerle bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Mutlu insanların şehri olan, büyüyen sevdamız Yeşilyurt'umuz yeni yatırımlarla her geçen gün güzelleşirken, bu aşamada büyük emek sarf eden belediye başkanımız ve ekiplerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, araç filosuna dahil edilen yeni araçları inceledikten sonra personellerle bir araya geldi. Yeşilyurt'un son yıllarda çok önemli yatırımlara kavuştuğunu vurgulayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, " Yeşilyurt'ta ki büyük dönüşümü hepimiz yakından görüyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'un kalkınması noktasında önemli yatırımların altına imza atıp büyük bir emek sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın şahsında tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt'taki kalkınma ve değişim sürecinin tüm hızıyla devem ettiğini ifade ederek, hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasında köprü vaziyeti gören personellerin gayreti ve çabasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeşilyurt'un her noktasının temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için 7/24 çalışan temizlik personellerini tebrik eden Çınar, " Yeşilyurt için canla başla çalışan, emek veren, mesai mefhumu gözetmeden işine dört elle sarılıp güzel hizmetlerde bulunan bütün personellerimizle bizler her zaman gurur duyuyoruz. İlçemizin güzelleşmesi, değişmesi ve her alanda kalkınması için başlattığımız projelerin gerçeğe dönüşmesi ve vatandaşlara ulaşmasında büyük emek sarf eden, birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz personellerimizin azmi ve çalışkanlığı sayesinde çok önemli yatırımları Yeşilyurt'lu hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bütün personellerimizin bayramlarını da bu vesileyle bir kez daha kutluyoruz. İlçemiz son yıllarda büyük bir değişme uğradıysa, bütün hizmet alanlarında başarı çıtamızı yükseltiysek geldiğimiz bu süreçte personellerimizin çok büyük gayretleri vardır. Sahadaki personellerimizin çalışkanlığı yatırımlarımızın daha hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşmesini sağlıyor.365 gün sahada olup, ilçemizin temizliğinden ve düzeninden sorumlu olan temizlik personellerimizin ortaya koydukları gayretli ve azimli çalışma anlayışından bizler her daim gurur duyuyoruz. Temizlik hizmetlerimizin daha akıcı ve hızlı olabilmesi, personellerimizin daha fazla hizmet üretmeleri içinde araç filomuzu son teknolojik modern araçlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni aldığımız araçlarla artık temizlik hizmetlerindeki başarı çıtamızı daha iyi seviyeye çıkartacağız. Bizler bütün personellerimizin çalışmalarından memnunuz, onlarla birlikte Yeşilyurt'a hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'ta ki büyük değişimin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, " Yeşilyurt'umuz için gece gündüz demeden çalışan, emek sarf eden, alın teri döken personellerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kentimizin ve ilçemizin daha düzenli ve temiz olabilmesi için çalışan bütün personellerimizin bayramlarını da bir kez daha tebrik ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri olarak tarif ettiğimiz Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt'un güzelleşmesi ve kalkınması için büyük emekler sarf eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu güzel ilçede ikamet eden hemşehrilerimizle birlikte personellerimizin de mutlu ve huzurlu olması bizim için çok önemlidir. Her alanda yapılan ciddi yatırımlarla her geçen gün daha da güzelleşen Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalışan herkesi en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika