Milletvekili seçilen isimler, bakanlık görevlerine devam edebilir mi? Şentop'tan merak edilen soruya yanıt

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için pazar günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi yeni dönemde AK Parti'den milletvekili seçildi.

16 BAKAN, VEKİL OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalırken, milletvekilleri ise henüz TBMM'de yemin etmedi. Bu noktada bakanların görevlerini ne şekilde devam ettireceği merak konusu oldu. Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir taraftan seçimin ikinci turuna yönelik gündemin işlediğini, diğer yandan da Türkiye'nin kurumlarının görevlerini devam ettirdiğini söyledi.

"YEMİN ETMEDİKLERİ SÜRECE DEVAM EDEBİLİRLER"

Mevcut bakanların seçildiğine, ancak göreve başlamadığına dikkati çeken Şentop, göreve başlamak için yemin etmek gerektiğinin altını çizdi. İki sıfatın birleşmesinin biraz aldatıcı olduğunu dile getiren Şentop, şöyle konuştu: "Seçilmiş milletvekilidir ama görev ifa eden milletvekili değildir. O ancak Meclis ilk toplandığında ve yemin ettiğinde görevini ifa etmeye başlayacaktır. Burada iki sıfatın birleşmesinden ziyade görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Dolayısıyla hem yasama hem yürütme görevini ifa etmesi mümkün değil. Hukuki görüşüm; seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman ancak yasama görevini yerine getirebilirler. Dolayısıyla o döneme kadar burada sıfat birleşmesi mühim değil, önemli olan görevin ifası. Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir. Bu benim hukuki olarak teknik görüşümdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ayrıdır. O isterse bir değişiklik yapma imkanı her zaman vardır. Arzu ettiği takdirde onu yapabilir. O bir tercihtir ama hukuken durum böyle."

İŞTE YENİ DÖNEMDE VEKİL OLAN BAKANLAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir,

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge,

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge,

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş,

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon