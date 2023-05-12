Milletvekili Şahin Tin, Denizli'yi karış karış geziyor

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'yi karış karış gezmeye, her kesimden hemşehrileri ile buluşup çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Son 21 yılda Denizli'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirdiklerini ifade eden Milletvekili Şahin Tin, "Denizli, yatırım ve üretim üssü, öncü kentlerden biri oldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Denizli'yi karış karış gezen ve her kesimden vatandaşlar ile buluşan, emekçi kesimi ile de sık sık bir araya gelen AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, bugüne dek yapılanları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmaya devam ediyor.

"Denizli'mizi yerli ve milli imkanlarla büyütüyoruz"

Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin gelişiminde AK Parti hükümetlerinin büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Son 21 yılda Denizli'ye yapılan yatırımlarla, kentimiz ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük bir değişim yaşadı. Bugün Denizli, turizm, tekstil, tarım, madencilik, makine, mermer, kablo sanayi gibi sektörlerde öncü kentlerden biri haline geldi" diye konuştu. Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin gösterdiği gelişimin Türkiye'nin vizyonu olan Türkiye Yüzyılı hedeflerine de önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Türkiye'nin, 2023 hedefleri ile güçlü bir ekonomiye sahip olacağını belirten Şahin Tin, "Denizli, aynı zamanda bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacak öncü kentlerimizden biridir. Çünkü kentimiz bir yatırım ve üretim üssü haline gelmiştir. Türkiye'yi yerli ve milli imkanlarımız ile büyütüyoruz. Denizli'miz de bu yolda güçlü sanayisi ile var oluyor" dedi.

"Denizli sanayisinin istihdamı ile beraber ihracatı da arttı"

AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki vizyoner ekonomi yönetimi sayesinde Denizli sanayisinin de güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, "Şehrimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve öncülüğünde daha güçlü ve üretken bir sanayi kenti haline geldi. Denizli sanayisinin istihdamı ve bununla beraber ihracatı arttı. Denizli'miz ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli bir değişim yaşadı ve Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Denizli, yatırım ve üretimde öncü kentlerden biri oldu. Sanayimiz gelişti, yatırım arttı, üretimin sağladığı artı değer daha da katlandı" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin daha da ileri gitmesi için çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, kentin dünya çapında örnek kentlerden biri olması için çaba harcayacaklarını söyledi.

Milletvekili Şahin Tin, Denizli'nin doğal güzellikleri ve tarihi mirasının korunması ve bu alanlarda turizmin daha da geliştirilmesi için de çalışmaların artarak sürdürüleceğini dile getirdi. - DENİZLİ

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