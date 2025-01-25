Üye Girişi
Haberler
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Ziyareti Yeni Başlangıçlar Getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Ziyareti Yeni Başlangıçlar Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası gerçekleştirilen konut teslimlerinin, Malatya halkı için yeni bir başlangıcın kapılarını araladığını belirten Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu süreç, Malatya'nın çehresini değiştiren önemli projelere imza atıldı" dedi.

Malatya'daki altyapı yatırımları ve şehirdeki büyük dönüşüme de dikkat çeken Ölmeztoprak, "Malatya, 2020 deki Elazığ depreminden sonra büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Şehrimize kazandırılan projeler, Malatya'nın geleceğine önemli yatırımlar olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir coşku içinde yapıldığını hatırlatan Ölmeztoprak, kongreye yoğun katılım gösteren Malatyalılara teşekkür ederek, "Bu yeni dönemde, Malatya'mıza değer katacak çalışmalara ve güçlü bir birlikteliğe vesile olacağına inanıyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Can havliyle verdiği karar hayatlarını kurtardı
img

Dubai çikolatasından sonra bu kez o meşhur oldu
img

Trump ortalığı fena karıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.