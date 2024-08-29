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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden inşası için çalışmaların sürdüğünü belirtti

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'nın yeniden inşası, imarı ile ihyası için başlatılan çalışmaların kentin dört bir yanında sürdürüldüğünü belirterek, tüm dinamikleri ile ayağa kalkmış bir kent için gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesi Malatya'nın yeniden inşası, imarı ile ihyası için başlatılan çalışmaların kentin dört bir yanında sürdürüldüğünü belirterek, tüm dinamikleri ile ayağa kalkmış bir kent için gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki partililerle birlikte kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Merkez Geçici Ticaret Çarşısı'nda esnafların talep ve isteklerini dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak, yeni çarşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, yıl sonuna doğru esnafların kalıcı işyerlerine peyderpey taşınmalarının sağlanacağını kaydetti.

Konteynerlerde tek bir vatandaş ile esnaf kalmayıncaya kadar çalışmaların aralıksız sürdürüleceğine vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, görüştüğü esnafların istek ve taleplerini dinledi. Milletvekili Ölmeztoprak, esnaf ziyaretlerinin ardından Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz, İnönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Cengiz, Çukurdere Mahallesi Muhtarı Fatih Gönültaş ile Koyunoğlu Mahallesi Muhtarı Aliseydi Özdemir ile de bir araya gelerek, mahallelerde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler alarak muhtarlarla istişarelerde bulundu.

Kent merkezinde ev ziyaretleri de gerçekleştirerek vatandaşlarla da bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, daha sonra geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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