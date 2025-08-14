Milletvekili Ölmeztoprak: 'AK Parti'miz 24 yaşında'

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ak Parti, 24. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ölmeztoprak mesajında, "14 Ağustos 2001'de 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkan Ak Parti, 24. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha milletimizin gönlünde yerini pekiştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Kurulduğu günden bugüne, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla hareket eden partimiz, her adımını milletimizin duası ve desteğiyle atmış, sadece seçimleri kazanmakla kalmayıp Türkiye'yi değiştirecek icraatlara imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjide bağımsızlığa, savunma sanayinden dijital dönüşüme, tarımdan kültür-sanat projelerine kadar her alanda milletimize güven veren adımlar atılmıştır. Ak Parti, 24 yıldır milletin umudu, geleceğin teminatı ve icraatın adresi olmayı sürdürmektedir. Bu 24 yıllık yolculuk vesayetle mücadelenin, teröre karşı kararlılığın, krizlerin üstesinden gelen iradenin ve en zor günlerde bile milletine sırtını dönmeyen bir anlayışın hikayesidir. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini püskürten dirayet, 6 Şubat'ta asrın felaketinde yaraları birlikte saran dayanışma, pandemiden ekonomik dalgalanmalara uzanan her sınavda ortaya koyulan irade, AK Parti'mizin bu ülkeye kazandırdığı en büyük güçlerden biridir. Bugün ise hedefimiz huzurun, güvenin ve kardeşliğin daim olduğu terörsüz bir Türkiye'dir. Şehirlerimizin, dağlarımızın, sınırlarımızın ve gönüllerimizin terör gölgesinden tamamen arındığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı bir ülke için mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla önümüzdeki dönemde de yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Yeni yollar, hastaneler, okullar, teknoloji merkezleri ve sosyal projelerle ülkemizin her köşesinde hizmet zinciri büyüyecektir. Gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın azmi ve teşkilatlarımızın fedakarlığıyla, milletimizin hedeflerine ulaşması için aynı heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük dava, 24 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin iradesini merkeze alan, değerlerinden güç alan, hizmette sınır tanımayan anlayışla yoluna devam edecektir. Nice eser ve hizmet dolu yıllara" ifadelerini kullandı. - MALATYA