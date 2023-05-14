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Milletvekili Kaya, ailesiyle oyunu kullandı

Politika Haberleri

Milletvekili Kaya, ailesiyle oyunu kullandı AK Parti Çorum milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Milletvekili Kaya, ailesiyle oyunu kullandı

ÇORUM - AK Parti Çorum milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Çorum milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Akşemseddin İlkokulu 1070 nolu sandıkta eşi ve kızları ile birlikte gelerek sandık görevlileri ile selamlaştıktan sonra oyunu kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olması dilek ve temennisinde bulunan Kaya'nın oy zarfını kızı Ayşe Naz sandığa attı. Eşinin de oy kullanmasının ardından diğer sandıkları da gezen Kaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Oyunu kullanan Kaya, kısa bir açıklama da bulunarak "Eşimle birlikte oylarımızı kullandık. Kızlarımız da Yüzyılın Seçimine tanıklık ettiler. Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Kabakdere - Politika

Oğuzhan Kaya Milletvekili AK Parti Çorum Politika Haberler

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