Milletvekili Hatipoğlu'nun Ankara mesaisi sürüyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği bir iftar programına katıldı.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği bir iftar programına katıldı.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Ankara mesaisi sürüyor. Bu kapsamda Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılım sağladı. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle iftar yapıldı. Hatipoğlu, "Rabbim birliğimizi daim, davamızı güçlü kılsın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
