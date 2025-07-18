Milletvekili Demir'den Proje Okulları Yönetmeliği'ne Eleştiri

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'nde yer alan "hami" ifadesiyle "şirketler, sermaye grupları ve vakıfların okullar üzerindeki etkisinin resmileştirildiğini" öne sürdü.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'ni eleştirdi.

Yönetmelikte "proje okullarının hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlayan gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanan "hami" ifadesine tepki gösteren Demir, "şirketler, sermaye grupları ve vakıfların okullar üzerindeki etkisinin, bu yönetmelikle resmileştirildiğini" savundu.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasına değinen Demir, "Sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacı diyerek, liselerin sürelerini düşürüp sektörün çarklarında öğrencileri öğütme derdindeler." ifadesini kullandı.

Demir, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik konusunda da eleştirilerde bulundu.