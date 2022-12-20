Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Çakır, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde komşu ilde partililerle buluştu

Politika Haberleri

Milletvekili Çakır, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde komşu ilde partililerle buluştu

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Bayburt programına eşlik ederek, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Bayburt programına eşlik ederek, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Bayburt'ta incelemelerde bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti. Daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Çakır'a vatandaşlar tarafından yoğun sevgi selinde bulunuldu.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığında düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Bayburt" adlı toplantıya katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken de ekonomisi büyüyen, sosyal sorunlarını çözen, sosyal politika yaklaşımıyla toplumun bütün kesimlerini özellikle çalışan, emekçi, emekli ve yoksul kesimlerini, gelir dağılımından daha düşük gelir alanları destekleyerek onları yukarıya doğru tırmandıracak bir sosyal politika yaklaşımıyla sorun çözüyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Burhan Çakır Milletvekili Erzincan Bayburt Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title