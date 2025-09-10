Milletvekili Ayaydın, 15 Temmuz şehidi Velit Bektaş'ın ailesi ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Polisi Velit Bektaş'ın Midyat'taki ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesiyle bir araya gelen Ayaydın, 15 Temmuz'un millet için unutulmaz bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerin yanlarında olduklarını söyledi. Ayaydın, "Şehitlerimizin fedakarlığını ve kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Velit Bektaş kardeşimizin ailesinin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, şehit ailesine destek mesajlarının iletilmesiyle son buldu. - MARDİN