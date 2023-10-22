Milletvekili Alkayış ve İl Başkanı Bulucu, köy evlerini inceledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, deprem sonrası yapılan köy evleriyle ilgili, "Depremde ve sonrasında tüm vatandaşlarımızın yanında olduk" dedi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberinde İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, İl Genel Meclis Üyesi Osman Koyuncu ile birlikte deprem sonrası yapılan köy evlerini inceleyerek köydeki vatandaşlarla sohbet etti.

Merkeze bağlı Akpınar, Gümüşkaya (Palaş), Kuyulu (Turuş), Atakent (Karıcık) ve Doyran köylerini ziyaretleri çerçevesinde köy evlerini inceledi.

Milletvekili Alkayış, ziyaret ve inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremleri, bilindiği gibi, memleketimiz Adıyaman için çok acı bir tablo ve bilanço doğurmuştur. Durum ne kadar vahim olursa olsun, hepimiz o ilk andan itibaren canla başla koşturmaya ve arama kurtarma faaliyetleri içerisinde bulunmaya çalıştık. Devletimiz, bütün gücünü deprem bölgesine sevk etmiş, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimizin bütün yetkili kurulları Adıyaman'ın durumu ile yakından ilgilenmişlerdi. Bu sırada bizler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve AFAD ile sürekli irtibat halindeyiz. Adıyaman'ımızın şehir merkezi, ilçeleri ve köyleriyle birlikte yeniden ayağa kalkması ve bütün vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşabilmeleri için, ilk günden bugüne canla başla mücadelemizi sürdürüyoruz. Depremden dolayı zarar gören köylerimizin yeniden imar edilmesi ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın kendi evlerine yani kalıcı konutlarına bir an önce geçebilmeleri için Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile AFAD'ın öncülüğünde çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Akpınar'da 90 tane, Kuyulu'da 87 tane kalıcı konut yapılıyordu.

Bu konutların kaba inşaatları ve boyama işi tamamlanmış durumdadır. İnşallah yakın bir süreçte de, ümit ediyoruz ki 29 Ekim'de, birinci etap teslim edilecektir. Daha sonra da Akpınar ve Kuyulu'daki diğer etaplar tamamlanacaktır. Adıyaman'da hem merkez ilçede (Örenli ve İndere'de) hem de bütün köylerimizde hummalı bir çalışma yürütülmektedir. Hükümetimizin yetkili organları ve muhtarlarımız ile birlikte el ele vererek, hak ediş ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadığı köylerimizde, kış sezonu gelmeden, köylü vatandaşlarımızı kendi kalıcı konutlarında iskan ettirmek istiyoruz. Hukuki sorunların görüldüğü köy yerleşim bölgelerinde ortaya çıkan problemleri de Hükümet olarak belli bir sürede aşmak ve ilerleme kaydetmek istiyoruz. Hükümetimizin önümüze koyduğu yol haritası şudur: Nerede bir ev yıkılmışsa şartları zorlayarak çalışmak ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek.

Bu süreçte, özellikle il ve ilçe teşkilatlarımız ve muhtarlarımız üzerinde çeşitli taleplerin ve ağır yüklerin bulunduğunun farkındayız. Kendilerine sabırlarından ve gayretli çalışmalarından dolayı müteşekkirim. Çalışmalarımızın sonucunda, inanıyorum ki eskisinden daha yeni ve daha yaşanabilir bir Adıyaman'a kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tamamlanma aşamasında olan ve yapımı devam eden konutların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN