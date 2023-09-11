Milletvekili Alkayış: "Amacımız sivil, demokratik bir anayasa hazırlamaktır"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu.

Milletvekili Mustafa Alkayış, darbelerin ülkemizin istikrar ve kalkınmasını engellediğini, herkesin milli iradeyi kabullenip içine sindirmesi gerektiğini, yeni bir Anayasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Alkayış, "Yakın tarihimize baktığımızda, ülkemizde gerek meşru hükümetlere gerekse milli iradeye karşı çeşitli tarihlerde darbe girişimlerinde bulunulmuştur. Bu girişimler insanımıza zarar vermiş ve ülkemizin istikbalini baltalamıştır. İşte bunlardan bir tanesi de 12 Eylül 1980 askeri darbesidir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucu nice masum vatandaşımız hayatlarını kaybetmiş, sayısız haksız uygulamalarla hukuk işlemez olmuş ve milli irade ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır. Bugün, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin bütün izlerini silen ve milletin iradesini her şeyden üstün tutan, herkesin malumu olduğu üzere, Cumhurbaşkanımız önderliğindeki AK Parti hükümetidir.

Eskiden olduğu gibi günümüzde de milli iradeye, yani sandıktan çıkan sonuca tahammülü olmayan ve ülkemizin gelişmesini istemeyen bazı anarşistler, dışarıdan da aldıkları desteğe güvenerek bu milleti sindirebileceklerini, istedikleri gibi yönlendirebileceklerini düşünmüşlerdir. Halbuki halkımızın bağımsızlığa olan inancı ve düşkünlüğü öylesine büyük ki, bu milli duruş, karşısına çıkan bütün engelleri bertaraf etmesini bilmiştir. 15 Temmuz'da milletimizin bozgunculara geçit vermeyişi, bunun en güzel örneklerinden biridir.

12 Eylül darbesinden sonra yapılan Anayasa, o günden bugüne her ne kadar defalarca değişikliğe uğramışsa da, maalesef 12 Eylül darbesinin izlerini söküp atamamış ve darbecilik ruhunu bünyesinde taşımaya devam etmiştir. O nedenle katılımcı, sivil, demokrat, darbelerin bütün izlerinden arınmış ve toplumun her kesimini kucaklayan; geçmişten aldığı tecrübeyle geleceğimizi güvence altına alan yeni bir Anayasanın yapılması, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde bir ev ödevi olarak durmaktadır. Halkımız zaten yeni bir Anayasanın yapılmasından yanadır, Türkiye'nin iklimi de buna müsaittir. İçinde bulunduğumuz dönemin koşulları ve elimizdeki imkanlar, yeni bir Anayasa hazırlamak için oldukça yeterlidir.

Darbelere ve teröre karşı mücadele ederken şehit düşmüş bütün vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ağır bir yara olarak duran 12 Eylül askeri darbesini kınıyor, böylesi alçak girişimlerin ülkemizde bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN