Milletvekili Alkayış, AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Partinin 22.yıldönümünü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Ak Parti'nin Türk siyasi tarihi içerisinde önemli bir yerinin bulunduğunu ve yaşanılan çağa damga vurduğunu belirten Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Partinin temel hedeflerinin daima millet için çalışmak olduğunu söyledi.

Milletvekili Alkayış, "14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşları tarafından millete hizmet yolunda kurulmuş olan AK PARTİ 22 yaşındadır. Tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla 22 yılda Türkiye için önemli yatırımlar yapan, birçok projeyi uygulamaya koyan, ülkemizin müreffeh bir düzeye erişmesi için gayret gösteren partimiz, bu süre içerisinde insanımızın önündeki birçok engeli ve yasaklamaları da kaldırarak milletimizi rahatlatmış ve demokrasinin önünü açmıştır. Bugün ülkemizin eğitim, sağlık, adalet, tarım, ekonomi vb. alanlarda edinmiş olduğu kazanımlarda Ak Parti'nin payı en yüksektir. AK Parti 22 yaşında, bir nesil bu partiyle büyümüştür. Ülkemizde siyaset denince akla ilk olarak Ak Parti gelmektedir. AK Parti, izlediği başarılı siyaset ile yalnızca Türkiye gündemini değil, aynı zamanda dünyanın da gündemini belirlemektedir. Bugün Türkiye'nin karşı çıktığı bir projenin dünyada uygulanabilirliği nasıl mümkün değilse, Türkiye'nin benimsediği bir yatırımın engellenebilirliği de o şekilde mümkün değildir. Bu noktada AK Parti'nin etkisi büyüktür. Gücünü daima milletten alan, milletimizin teveccühünü her zaman kazanmış olan ve kendi insanına sonuna kadar güvenen partimiz, ülkemizin ve milletimizin yarınlarını inşa etmek için canla başla çalışmaktadır. İnsanımızın aydınlık geleceği için daha atacak çok adımımız, icraata dönüştürecek çok projemiz ve hepsinden önemlisi hiç yitirmediğimiz umudumuz ve inancımız vardır. Milleti ile elbirliği ve gönül birliği etmiş olan AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümünü kutlarken, ilk günden bugüne değin Partimize emek vermiş olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün üyelerimize, bütün teşkilatlarımıza ve bütün gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN