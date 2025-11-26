Haberler

Milletvekili ALES Sınavına Giremedi, ÖSYM ile İlgili İnceleme Başlatıldı

Güncelleme:
Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, milletvekili kartı ile ALES sınavına alınmadığını belirterek, ÖSYM yetkilileri ile görüştüğünü ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "milletvekili kartıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) alınmadığını, konuyla ilgili ÖSYM yetkilileriyle görüştüğünü ve kendisini sınava almayan görevlilerle ilgili inceleme başlatıldığını" iddia etti.

AA muhabirine konuşan Karatutlu, 23 Kasım Pazar günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ALES'e girmek için gittiğini, kimlik kartı yanında olmadığı için milletvekili kartını gösterdiğini ancak görevliler milletvekili kartını kabul etmediği için söz konusu sınava giremediğini söyledi.

Milletvekili kartının bütün kamu ve özel kuruluşlarda geçerli olduğunu dile getiren Karatutlu, "Görevliler öz güvenle ve fevri davranışlar gösterdi. Daha sonra binadaki üst sorumluyla görüştüm o da aynı şekilde kimlik kartı veya pasaport olmadan sınava alamayacaklarını bana söyledi." dedi.

Karatutlu, olay anında ÖSYM yetkilileriyle görüştüğünü, yetkililerin kendisine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'u hatırlatarak sınava alınamayacağını belirttiğini aktardı.

TBMM'nin milletvekillerine verdiği bazı haklar olduğunu dile getiren Karatutlu, "Eğer kanunlar arasında çelişki varsa düzeltilmesi gerekiyor." diye konuştu. Karatutlu, bu konuya yönelik Meclis'e bir kanun teklifi sunacağını da bildirdi.

Tıp doktoru olduğunu anlatan Karatutlu, ALES'e, bilim doktorası yapmak için kamu yönetiminde yüksek lisansını tamamlayarak doktora eğitimi için girmek istediğini kaydetti. Karatutlu, "Belki de böyle bir uygulamayı yaşayan ilk milletvekiliyim. ÖSYM'nin hizmet içi eğitimiyle görevlilerine eğitim vermesi gerekir. Gençlerimizin bir dakika geç kaldıklarında yaşadıkları travmayı ben de yaşadım. ÖSYM'nin sınav şartları yönünden kendine çekidüzen vermesi gerekir." şeklinde konuştu.

Karatutlu, "ÖSYM Başkanı ile görüştüm. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı, soruşturmaya dönüp dönmeyeceğini takip edeceğim." ifadesini kullandı.

ÖSYM yetkilileri ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport haricinde ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilemez." hükmüne göre uygulama yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
