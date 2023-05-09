Millet İttifakı Parti İl Başkanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin il başkanları, Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, "Birbirimize benzemek zorunda değiliz ama birbirimizle kaynaşıp bir ve beraber olup, en iyisini yapmak ülke, vatan, millet, bayrak için en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de "Bu millet ve bu ülke savaşa gitmiyor. Buradan, iktidar partisi, MHP ezcümle Cumhur İttifakı bileşenlerine sesleniyorum, artık milleti germeyin. Biz kardeşçe, şarkılar söyleyerek, türküler söyleyerek el ele, kol kola, gönül gönüle bir demokrasi şöleni yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Samsun il başkanları, Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenleyerek seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİRBİRİMİZE BENZEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen şunları söyledi:

"Burada belki, bir ittifaktan söz ediliyor. Bu ittifak 6 partiden oluşan bir ittifak gibi görünüyor. Biz şunu diyoruz; şu andaki süreçte 21 yıldır hatta daha uzun sürede tek renklilik, tek seslilik ifadesini kullanıp başkasına söz hakkı vermeyen bir yönetim anlayışından, çok sesliliğe adil paylaşıma, hak ve özgürlük adaletin tesis edilmesi için bir çaba içerisinde olacağız. Bizlere en önemli düşecek vazifelerden bir tanesi de bu parti il başkanları, teşkilatları ve örgütleri genel merkezde ve Meclisimizdeki bu çok renklilik şu misyonu bizim üzerimize yüklüyor. CHP, en iyi CHP'lilerden oluşup en iyi şekilde bu ülkede hizmet etmek zorundadır. Bana benzemek zorunda değil ben de CHP'ye ya da diğer partilere benzemek zorunda değilim. Demokrat Parti en iyi şekilde partisini ve ülke hizmetlerini görev alıp yapmak zorunda. Birbirimize benzemek zorunda değiliz ama bir birimizle kaynaşıp bir ve beraber olup, en iyisini yapmak ülke, vatan, millet, bayrak için en iyisini yapmaya çalışacağız."

"BU SEÇİM AK ÇOCUKLAR İLE AÇ ÇOCUKLAR ARASINDA OLACAK"

DEVA Partisi İl Başkanı Kebire Birer Türk, şunları söyledi:

"Türkiye'de seçime artık 2 haneli sayılardan düştüğümüz son 7 gündür. Hepimiz çok heyecanlıyız ve sahadayız. Sizlerde bizlere eşlik ediyorsunuz. Bu seçim aslında bu Türkiye seçimi, bence partiler üstü bir seçim. O yüzden bugün 6'lı masa olarak bizler gerçekten en büyük ispatıyız diye düşünüyorum. Bu seçim demokrasi ile otokrasinin seçimi. Bu seçim ihale baronlarıyla eve ekmek götürme mücadelesi veren babalar arasında olacak. Bu seçim gelin hep birlikte önlemler alalım porsiyonları küçültelim diyenlerle, yarın çocuğumun beslenmesine ne koyarım diyen anneler arasında olacak. Bu seçim 3-4 tane kurumdan maaş alanlarla asgari ücretle asgari ücretle iş bulamayan gençler arasında olacak. Bu seçim liyakat ile sadakat arasında olacak. Hak ile batıl arasında olacak ve seçim ak çocuklar ile aç çocuklar arasında olacak. Bugün itibarıyla aslında Türkiye'de gerçekten konuşmamız gereken konular sokak. Yani halkın durumu. O yüzden de mücadelemiz bunun için bu mücadelede el ele, omuz omuza, gönül gönüle verdik, birbirimize benzemeyebiliriz ama paydamız ortak. Paydamız Türkiye, paydamız vatan, paydamız millet, paydamız topraklarımız."

"AKP KORKUDAN ISLIK ÇALMAYA, İFTİRALAR ATMAYA BAŞLADI"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ise konuşmasında şunları söyledi:

" Millet İttifakı'nın iktidarına, 6 gün kaldı. Artık milletin canının burnuna geldiği noktada ülkede hukukun adaletin, demokrasinin rafa kaldırıldığı noktada, ekonominin duvara dayandığı noktada 6'lı masa diye addettiğimiz 6 tane büyük lider bir araya geldi. Taşın altına hep birlikte elini soktu. Sonra bu 6'lı masa başkanımızın da işaret ettiği gibi Halil İbrahim sofrasına evrildi. Halil İbrahim sofrasının etrafında birleşe birleşe büyüyen, Millet İttifakı'nın partileri, örgütleri, teşkilatları gecesini gündüzüne katarak milletvekili adaylarıyla birlikte, örgütleriyle birlikte gecesini gündüzüne katarak mücadele veriyor. Emek veriyor ve halkın iktidarını ilmek ilmek örüyor. Çok iddialı bir söz söyledim. İktidarımızdan önceki son basın toplantımız dedim. Bunu inanarak söylüyoruz. Bunu bilerek söylüyoruz. Bunu sahadan aldığımız, geri dönüşler, kamuoyu yoklamaları, anketler doğrultusunda söylüyoruz. Tabii ki biz iktidara yürürken, halk iktidara yürürken, Millet İttifakı iktidara yürürken, AKP'de hazımsızlıkları net olarak görmeye başladık. Gerek Samsun'da gerek Türkiye genelinde. Birileri çıkıp 14 Mayıs'ta milletin önüne koyulacak sandık sonucunda yapılacak demokratik değişimi, bir darbe olarak addediliyor, milli bir darbe olarak addediliyor. Hani bir laf vardır, mezarlıktan geçerken korkarız ıslık çalardık. Şimdi AKP'si ıslık çalmaya başladı. İftiralar atmaya başladı.

"KORKMAYIN BU ÜLKE SAVAŞA GİTMİYOR, SEÇİME GİDİYOR"

Daha dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da özelikle altını çizerek belirtmek isterim ki, belediye başkanı ve şehir bürokrasisinin provokasyonları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun canına kastedildi taşlandı. Biz savaşa gitmiyoruz. Biz demokratik teamüller gereği millet önümüzdeki pazar günü seçime gidiyor, sandık başına gidiyor. Korkulacak bir şey yok. Rahat olun 21 yıllık iktidarınızın sonucunda ülkemizin geldiği nokta, uçurum olabilir. Ekonomiyi bitirmiş olabilirsiniz. İnsan hakları, demokratik hak ve özgürlükler, hukuk, adalet bu ülkede sizin iktidarınız zamanında bir sürü zede almış olabilir ama bir daha ifade etmek istiyorum. Bu millet ve bu ülke savaşa gitmiyor. Buradan, iktidar partisi, MHP ezcümle Cumhur İttifakı bileşenlerine sesleniyorum, artık milleti germeyin. Biz kardeşçe, şarkılar söyleyerek, türküler söyleyerek el ele, kol kola, gönül gönüle bir demokrasi şöleni yaşamak istiyoruz."