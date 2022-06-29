Millet İttifakı'nı eleştiren Muharrem İnce: 11 ay bile dayanamazsınız

İZMİR'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın bazı konularda anlaşamadığını belirtip, "Bir aday bulacaklar onu 6 parti başkanı yönetecekmiş. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet', CHP 'hayır' oyu verdi. Bu 6'lı masa adayını seçtirmiş olsaydı bu tezkereye Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Siz daha bu konuda anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz, Erdoğan'ı yenseniz ne olacak? Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda kamuoyuna açıklama yapılması için çağrı yapan İnce, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir tartışma yaşıyoruz. Onların NATO'ya girişleriyle ilgili 1 ay önce Erdoğan, 'Ben başta olduğum sürece bu 2 ülke NATO'ya giremez' demişti. Bugün anlıyoruz ki yeşil ışık yakılmış. Muhalefetten 'tık' yok nedense. Karşılığında ne aldık? KKTC'yi mi tanıdılar? Bu 2 devlet terörle ilgili yasal düzenleme mi yaptı? Terör örgütlerini destekleyen dernekleri kapattılar mı? Geri istediğimiz 24 terörist var. Teröristleri iade ettiler mi? PKK'ya silah vermeyeceklerinin garantisini verdiler mi? Bu sorularımla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan bir yurttaş olarak bilgi istiyorum. Geçen seçimde yarışmış, ikinci olmuş biri olarak bilgi istiyorum. Partim adına, şahsım adına bu bilgileri istiyorum. Bir ay önce kabadayılık yapıp bugün niye pes ettiniz? Seçim yaklaştı diye üç beş kuruşa tamah mı ettiniz? Her gittiği yerde Erdoğan'a 'Dik dur eğilme, bu millet seninle' diye slogan atıyorlardı. '15 Temmuz'u bunlar finanse etti' dedin, gittin kucaklaştın. Suudi Arabistan'a 'katil' dedin dosyayı teslim ettin. Mısır'a 'darbeci' dedin görüşmelerin yollarını arıyorsun. İsrail'e 'terör devleti' dedin barıştın. Nasıl eğilmiyorsun, bu nasıl dik duruş? Ben vatandaş olarak 'Erdoğan dik dur eğilme' diyorum. Niye eğiliyorsun?" ifadelerini kullandı.